Odontólogos de Cataluña se querellan contra las clínicas Dental Line
Por estafa, lesiones y atentado contra la intimidad de datos informáticos de unos 500 pacientes, tras el cierre de sus siete centros en la comunidad autónoma.
FACUA.org
España-02/12/2009
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El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya (Coec) ha interpuesto una querella criminal contra los dos propietarios de la cadena de clínicas Dental Line por estafa, lesiones y atentado contra la intimidad de datos informáticos de unos 500 pacientes,