Ono alerta a sus clientes de una posible estafa para robarles sus datos personales
La operadora advierte de que los usuarios podrían estar siendo víctimas de un ataque de 'phishing' para robarles las claves personales.
FACUA.org
España-10/10/2011
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La operadora de telecomunicaciones Ono ha alertado del envío de un correo electrónico en el que se suplanta su identidad corporativa y se pide el registro en una página fraudulenta a cambio de recibir 1.000 euros.
El propósito de esta artimaña, conocida c