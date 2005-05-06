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Ono amplía a nueve las compañías de telecomunicaciones que serán denunciadas por FACUA por no disponer de teléfonos gratuitos para atender reclamaciones e incidencias

El nuevo Reglamento de Telecomunicaciones plantea en su artículo 104 que "los operadores deberán disponer de un departamento o servicio especializado de atención al cliente", que será "de carácter gratuito", y tendrá por objeto "atender y resolver las quejas y reclamaciones y cualquier incidencia contractual que planteen sus clientes".

FACUA.org
España-06/05/2005
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El operador de cable Ono amplía a nueve el número de compañías de telecomunicaciones que serán denunciadas por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) en los próximos días si no sustituyen sus teléfonos de atenció

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