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Ono aplicará en junio subidas tarifarias de entre el 1,8 y el 66,7%

FACUA analiza las subidas que aplicará la compañía y advierte que sus teleoperadores siguen captando clientes sin informarles de los futuros precios.

FACUA.org
España-03/05/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que Ono subirá sus tarifas entre un 6,6 y un 66,7% para los clientes que se den de alta a partir del 1 de junio. Desde esa fecha, las tarifas que se aplicarán a los clientes antiguos sufrirán incrementos di

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