Ono elimina el teléfono gratuito de atención al cliente de la antigua Auna
Hasta hace unos días, los usuarios de la antigua Auna, absorbida por Ono, podían llamar a una línea 900 que la compañía habilitó en 2003 tras una denuncia de FACUA pero que nunca publicitó.
FACUA.org
España-17/03/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que Ono ha eliminado el teléfono gratuito de atención al cliente al que podían llamar los usuarios de la antigua Auna.
Hasta hace unos días, los usuarios de la antigua Auna, absorbida por Ono