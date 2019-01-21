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Orange anula una facturación irregular de 3.646 euros por roaming en Suiza a un socio de FACUA

La empresa no le interrumpió el servicio tras superar el máximo legal establecido de 60,50 euros alegando que "quizás la máquina no funcionó".

FACUA.org
Canarias-21/01/2019
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Orange ha anulado un cargo de 3.646 euros a un socio de FACUA al que había facturado indebidamente el roaming tras un viaje que realizó a Suiza.

Francisco R.R., residente en Las Palmas, contactó en junio de 2018 con su operadora, Orange, para pedir inf

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