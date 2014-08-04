Orange pagará 15.000 euros a un cliente que incluyó en una lista de morosos
Le prometió un router wifi y, aunque no se lo suministró, le reclamó cuarenta y cuatro euros y después le incluyó en Asnef.
Europa Press
España-04/08/2014
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El Tribunal Supremo ha confirmado la indemnización de 15.000 euros que deberá pagar Orange (France Telecom) a un cliente, a quien reclamó una deuda de cuarenta y cuatro euros por un servicio que no le había prestado y después incluyó en un registro de mor