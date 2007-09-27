Ordenan la retirada cautelar de dos lotes de infusiones infantiles Blevit Digest
FACUA recomienda a los consumidores que dejen de suministrar el producto a sus hijos si pertenece a los lotes 501372 y 501373.
FACUA.org
España-27/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recomienda a los usuarios que hayan adquirido las infusiones infantiles Blevit Digest que verifiquen si pertenecen a los lotes 501372 y 501373 para, en ese caso, dejar de suministrar el producto a sus hijos como medida de precauci&oac