Ordenan la retirada de 19 cadenas para chupetes por riesgo de asfixia, atrapamiento y lesiones diversas
Entre las irregularidades, orificios de ventilación inadecuados y la posibilidad de que se rompan generando piezas pequeñas y bordes cortantes.
FACUA.org
España-26/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa que las autoridades de Consumo han ordenado en lo que va de año la retirada del mercado de diecinueve modelos de cadenas para chupetes.
Estos productos implican riesgo de asfixia, atrapamiento y lesiones diversas, ya que no han sido fabri