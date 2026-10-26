Ordenan la retirada de dos nuevos lotes de Duloxetina Pensa Pharma por contener una impureza por encima del límite establecido
Se emplea en adultos para tratar la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada y el dolor neuropático diabético.
FACUA.org
España-26/10/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la retirada del mercado de dos nuevos lotes del medicamento para la depresión y la ansiedad Duloxetina Pensa Pharma 60 MG Cápsulas Duras Gastrorresist