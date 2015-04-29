Ordenan la retirada de las farmacias del lote H05 de Ibuprofeno Kern Pharma 40 mg/ml suspensión oral EFG
Se trata de un medicamento muy utilizado en niños. La empresa comercializadora aclara que no hay riesgo para la salud. FACUA recomienda a los usuarios que lo hayan adquirido que lo entreguen en la farmacia para su sustitución.
FACUA.org
España-29/04/2015
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FACUA recomienda a quienes hayan adquirido el medicamento que lo lleven a la farmacia. | Imagen: Kern Pharma.
FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada de las farmacias del lote H05 de Ibuprofeno de la marca Kern Pharma 40 mg/ml suspensión oral EFG en frascos de 150 ml de suspensión.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) i