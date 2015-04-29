Nuestras acciones

Ordenan la retirada de las farmacias del lote H05 de Ibuprofeno Kern Pharma 40 mg/ml suspensión oral EFG

Se trata de un medicamento muy utilizado en niños. La empresa comercializadora aclara que no hay riesgo para la salud. FACUA recomienda a los usuarios que lo hayan adquirido que lo entreguen en la farmacia para su sustitución.

FACUA.org
España-29/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada de las farmacias del lote H05 de Ibuprofeno de la marca Kern Pharma 40 mg/ml suspensión oral EFG en frascos de 150 ml de suspensión.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos