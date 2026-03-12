Ordenan la retirada de varios lotes del antihistamínico Ibis 6 mg/ml por resultados fuera de especificaciones en el principio activo
Este medicamento se usa para tratar los signos y síntomas de trastornos oculares que se presentan con la conjuntivitis alérgica estacional.
FACUA.org
España-12/03/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de varios lotes del colirio en solución Ibis 6 Mg/Ml tras obtener un «resultado fuera de especificaciones en partículas subvisibles del principio activo, detectado en estudios de estabilidad». Est