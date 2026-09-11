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Le llevan un sofá que no había comprado y provocan daños en casa: FACUA Madrid consigue que la empresa repare los desperfectos

Durante el montaje del sofá, la afectada se percató de que el modelo que le habían traído no se correspondía con el que había encargado en la tienda Mimma Gallery.

FACUA.org
Madrid-11/09/2026
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FACUA Madrid ha conseguido que la empresa Mimma Gallery arregle los desperfectos que los operarios causaron en la vivienda de una socia cuando fueron a llevarle el sofá que había comprado.

Delia P.V., vecina de Alc

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