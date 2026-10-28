Ordenan la retirada del mercado de la crema depilatoria Daen for Men por errores en las instrucciones de empleo que impedían un uso seguro
La Aemps señala que el modo de uso indicado en la etiqueta permite una exposición superior a la considerada en la evaluación de la seguridad y, por tanto, un riesgo para los consumidores.
FACUA.org
España-28/10/2026
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado el cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los lotes de Daen Crema Depilatoria for Men, tras detectarse deficiencias en las instru