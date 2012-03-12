Organizaciones de consumidores latinoamericanas critican a Rajoy la eliminación del Instituto Nacional del Consumo
Consideran la medida un "grave retroceso" y advierten de la "importante desmotivación" que puede suponer a gobiernos de América Latina para crear instituciones similares.
FACUA.org
Internacional-12/03/2012
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Un grupo de organizaciones de consumidores latinoamericanas se han dirigido al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, para criticarle el «grave retroceso en la proteccion de los consumidores» que supondrá la eliminación del Instituto Nacio