Perú incluirá en las cajetillas imágenes de los efectos que el tabaco tiene sobre algunos órganos corporales
Los objetivos son garantizar la comercialización responsable de este tipo de productos, así como concienciar a la población sobre las enfermedades que puede provocar su consumo.
FACUA.org
Internacional-17/02/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Salud de Perú incluirá en las cajetillas de tabaco y demás productos relacionados una imagen que advierta del riesgo que tiene para la salud el consumo de cigarrillos y que ocupará la mitad del espacio del producto.
La medida se adopta en cumpl