Plus Ultra le paga 1.900 euros de una multa por conducir sin seguro porque el corredor se quedó el dinero
La Guardia Civil multó a un socio de FACUA que llevaba meses, sin saberlo, conduciendo sin la póliza en vigor. La aseguradora, tras la reclamación, ha denunciado a su corredor por apropiación indebida y estafa.
FACUA.org
Sevilla-21/04/2017
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FACUA Sevilla ha conseguido que la compañía aseguradora Plus Ultra devuelva a un socio el importe de una multa que le impuso la Guardia Civil por circular sin seguro, a pesar de haber contratado una póliza que, en el momento en que fue multado, debería haber estado en