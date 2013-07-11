Polémica en China por un anuncio de Johnnie Walker protagonizado por Bruce Lee, que era abstemio
"Revivirlo de forma tan real para promover un producto que no era conforme a sus gustos es inmoral y muestra lo depravado de la publicidad estos días", critica el director de cine hongkonés Edwin Lee.
FACUA.org
Asia y Oceanía-11/07/2013
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La marca de whisky Johnnie Walker ha rescatado a Bruce Lee, el mito de las artes marciales fallecido en 1973, en un anuncio televisivo para los consumidores chinos que ha sido recibido con mucha controversia, entre otras cosas porque el actor era abstemio, según recordaron