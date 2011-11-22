Power Balance se declara en quiebra al tener que indemnizar a estafados en EEUU
La compañía acuerda con los impulsores de una demanda colectiva por publicidad engañosa el pago de 57,4 millones de dólares.
FACUA.org
Internacional-22/11/2011
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Power Balance, la marca que ha vendido millones de pulseras milagro en todo el mundo, se ha declarado en quiebra al tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias a clientes estafados en Estados Unidos.
Según recoge El Correo de TMZ, la compañía ha llegado a un acuerdo con l