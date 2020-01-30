PP y Ciudadanos pretenden echar a FACUA Cádiz del local en el que tiene su sede desde hace más de 35 años
La asociación, que considera esta actuación una represalia, anuncia que no va a acatar la decisión y que estudia emprender acciones legales.
FACUA.org
Cádiz-30/01/2020
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Interior de la sede de FACUA Cádiz. | Imagen: FACUA Cádiz
El equipo de gobierno de la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) pretende echar a FACUA Cádiz de la sede en la que viene desarrollando su actividad en la provincia desde hace 37 años. Ubicado en la gaditana Barriada de La Paz, se trata de un local propiedad de la Junta, que d