Nuestras acciones

PP y Ciudadanos pretenden echar a FACUA Cádiz del local en el que tiene su sede desde hace más de 35 años

La asociación, que considera esta actuación una represalia, anuncia que no va a acatar la decisión y que estudia emprender acciones legales.

FACUA.org
Cádiz-30/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El equipo de gobierno de la Junta de Andalucía (PP y Ciudadanos) pretende echar a FACUA Cádiz de la sede en la que viene desarrollando su actividad en la provincia desde hace 37 años. Ubicado en la gaditana Barriada de La Paz, se trata de un local propiedad de la Junta, que d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos