Más noticiasUtilizado para dar color oscuro a las chanclas

Primark retira del mercado miles de sandalias por contener un producto químico cancerígeno

La compañía sólo admite la comercialización del calzado en tiendas del Reino Unido y asegura que este artículo no se ha vendido en sus establecimientos en España.

FACUA.org
Internacional-18/07/2017
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Primark ha retirado del mercado miles de sandalias que tenía a la venta tras detectarse peligrosos niveles de una sustancia cancerígena entre sus compuestos.

La compañía ha admitido que el compuesto en cuestión es el criseno, utilizado para dar color a la

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