Programa para la sustentabilidad de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe
En este proyecto han participado siete organizaciones de Perú, Chile, El Salvador, Argentina, Ecuador y Colombia.
FACUA.org
América-07/01/2019
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La directiva de Aspec Julissa A. Manrique, durante una reunión con responsables de FACUA.
Durante 2017, la Fundación FACUA, en colaboración de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, ha desarrollado el Programa para la sustentabilidad social y financiera de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe.
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