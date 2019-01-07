Fundación FACUA

Programa para la sustentabilidad de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe

En este proyecto han participado siete organizaciones de Perú, Chile, El Salvador, Argentina, Ecuador y Colombia.

FACUA.org
América-07/01/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Durante 2017, la Fundación FACUA, en colaboración de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de Chile, ha desarrollado el Programa para la sustentabilidad social y financiera de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe.

En este

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos