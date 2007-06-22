Prohibida la captura de coquinas entre los ríos Guadiana y Carreras por contener toxinas
Actualmente, sólo está prohibida en Huelva la captura de coquinas en esta zona y en la que va desde la desembocadura del Piedras hasta el cruce de la playa de La Bota.
FACUA.org
Huelva-22/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta en Huelva prohibió hoy la captura y comercialización de coquinas (Donax trunculus) en la zona del litoral onubense comprendida entre las desembocaduras de los ríos Guadiana y Carreras, debido a la presencia en los bivalv