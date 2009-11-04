Protección de Datos dice que la fuga de datos en el Clínic vulnera la privacidad
El lunes se halló documentación de 173 pacientes trasplantados de corazón al lado de un contenedor cercano al hospital.
FACUA.org
España-04/11/2009
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El director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rayo, reconoció este miércoles que el abandono de documentación con datos de 173 pacientes trasplantados de corazón en el Hospital Clínic de Barcelona junto a un contenedor de