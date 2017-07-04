Rebajas: FACUA pide a las autoridades de Consumo más controles y que publique las sanciones impuestas
La asociación recuerda que si los productos adquiridos durante las rebajas tienen algún defecto de fabricación, sea cual sea su descuento, no dejan de tener dos años de garantía, que debe asumir el comercio.
FACUA.org
España-04/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a las autoridades de Consumo autonómicas más controles en las rebajas para evitar fraudes y abusos, así como que se hagan públicas las sanciones por incumplimientos que se detecten durante las inspecciones.
La asociaci