Rechazada la propuesta del Estado de California de reducir las emisiones de los coches en EE.UU.
A pesar de ello, doce estados han mostrado su intención de adoptar la iniciativa.
FACUA.org
América-20/12/2007
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Los reguladores federales de EE.UU. han rechazado la propuesta realizada por el Estado de California para rebajar los límites de las emisiones contaminantes de los vehículos en el país, por lo que estas restricciones no tomarán efecto a nivel nacional por el momento.</