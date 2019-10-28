Recomiendan no instalar la actualización de Windows 10 del 15 de octubre: puede bloquear el antivirus
Microsoft ha alertado de que podría inhabilitar las herramientas del servicio Advanced Threat Protection (ATP) de Windows Defender, el antivirus de serie del sistema.
Europa Press
Internacional-28/10/2019
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Imagen: Europa Press.
Microsoft recomienda a las organizaciones que utilizan la versión de Windows 10 1809 para pcs que no instalen la actualización del 15 de octubre, la segunda de este mes, porque puede causar problemas de seguridad en los dispositivos que utilizan el Windows Defender Advanced Threat P