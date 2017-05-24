Refacturación, de golpe: El recibo eléctrico de los más vulnerables puede inflarse este mes más de un 50%
El Gobierno ha autorizado a las compañías que cobren de una sola a vez las tarifas que, durante tres años, se aplicaron incorrectamente por un mal cálculo en la fijación de su parte regulada.
FACUA.org
España-24/05/2017
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El recibo de la luz de los usuarios más vulnerables puede llegar a inflarse más de un 50% este mes de mayo, advierte FACUA-Consumidores en Acción. La asociación critica que el Gobierno haya autorizado a las eléctricas a refacturar de una sola vez las tarif