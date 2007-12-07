Reino Unido multa con 162 millones a varios supermercados y empresas lácteas por pactar precios
Son los grupos británicos de distribución Asda, Safeway y Sainsbury's, así como las compañías lácteas Dairy Crest, The Cheese Company y Wiseman.
FACUA.org
Europa-07/12/2007
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Los grupos británicos de distribución Asda, Safeway y Sainsbury’s, así como las empresas lácteas Dairy Crest, The Cheese Company y Wiseman deberán pagar en su conjunto 116 millones de libras esterlinas (162 millones de euros), tras admitir ante la Oficina