Reino Unido multa con cinco millones de euros a Vodafone por deficiencias en la atención al cliente
La compañía tampoco computó debidamente las recargas hechas en sus cuentas por parte de unos 10.500 usuarios de líneas prepago, según ha concluido el regulador británico que supervisa el sector de las telecos.
FACUA.org / Agencias
Internacional-26/10/2016
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Vodafone ha sido multada con 5,1 millones de euros por el regulador británico Ofcom por varios fallos en la atención al cliente en el Reino Unido.
La sanción impuesta es consecuencia de dos investigaciones que revelaron, por un lado, una mala gestión de quejas d