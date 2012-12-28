Nuestras accionesSuponen "un riesgo para la salud"

Reino Unido pide a las revistas que no publiquen dietas 'milagro' tras las fiestas navideñas

El Gobierno británico traslada su petición de "evitar las dietas relámpago y los mitos del gimnasio" y sugiere que "celebren la belleza de la diversidad en la figura corporal, el color de piel, el tamaño y la edad".

FACUA.org
Europa-28/12/2012
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El Gobierno de David Cameron ha solicitado a las revistas británicas que no incluyan en sus ediciones del mes de enero posteriores a las fiestas navideñas las tradicionales «dietas milagro» ya que éstas suponen «un riesgo para la salud».

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