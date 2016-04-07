Reino Unido prohíbe un anuncio de Gucci que exhibe a una modelo "enfermizamente delgada"
El órgano que regula la publicidad en ese país considera que el torso y los brazos de la modelo eran bastante delgados y no guardaban proporción. La marca se defiende: "No se ven los huesos".
FACUA.org
Europa-07/04/2016
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Imagen del anuncio retirado con la modelo señalada por su complexión. | Imagen: Gucci.
La Autoridad de Estándares de Publicidad (ASA) de Reino Unido, que es la encargada de regular la publicidad en el país, ha prohibido la difusión de un anuncio de Gucci por la «delgadez enfermiza» de la modelo que aparece. Alegan, también, que incluso el