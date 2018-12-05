Reino Unido toma medidas contra Ryanair por no compensar a sus pasajeros mientras España no hace nada
FACUA critica que el Gobierno se niegue a iniciar acciones legales contra la aerolínea, que está incumpliendo sistemáticamente lo dispuesto por el Reglamento Europeo.
FACUA.org
España-05/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno aún no se haya decidido a emprender ningún tipo de acción contra Ryanair por incumplir de forma sistemática los derechos de los pasajeros recogidos en el Reglamento Europeo.
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