Nuestras accionesTiene actualmente cuatro líneas de alto coste para sus servicios de atención al usuario

Renfe sustituirá en julio sus líneas 902: las reclamaciones serán atendidas en un número gratuito

Lanzará un número 900 para atender llamadas por incidencias y reclamaciones y utilizará números fijos para el resto de los servicios telefónicos que presta, como información y venta de billetes.

FACUA.org
España-28/04/2017
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Tras la denuncia hecha pública este jueves por FACUA-Consumidores en Acción, Renfe ha anunciado que el próximo julio sustituirá sus líneas 902 de atención al cliente. El teléf

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