Renfe sustituirá en julio sus líneas 902: las reclamaciones serán atendidas en un número gratuito
Lanzará un número 900 para atender llamadas por incidencias y reclamaciones y utilizará números fijos para el resto de los servicios telefónicos que presta, como información y venta de billetes.
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España-28/04/2017
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Un tren AVE de Renfe en un andén de la estación sevillana de Santa Justa. | Imagen: flickr.com/36217981@N02 (CC BY 2.0)
Tras la denuncia hecha pública este jueves por FACUA-Consumidores en Acción, Renfe ha anunciado que el próximo julio sustituirá sus líneas 902 de atención al cliente. El teléf