Nuestras acciones

Repsol es la gran cadena de gasolineras que más ha subido el precio del gasóleo en los últimos cuatro días

La asociación recuerda que PP, Vox y Junts acaban de tumbar en el Congreso un real decreto-ley con el que el Gobierno podría imponer topes a los precios en situaciones como esta.

FACUA.org
España-06/03/2026

El precio del gasóleo se ha disparado en solo cuatro días, con una subida media de 23 céntimos por litro en la Península entre el lunes y el viernes. Así lo pone de manifiesto el análisis de gasolineras.FACUA.org, la herramienta con la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos