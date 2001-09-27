Retevisión factura a un usuario más de 400.000 pesetas en llamadas realizadas dos meses después de haber dado de baja su línea telefónica
Las operadoras cobran a ex clientes de Telefónica las llamadas realizadas por los nuevos titulares de sus números. La inseguridad en los procedimientos de contratación permite a cualquier persona realizar llamadas a costa de un tercero.
FACUA.org
España-27/09/2001
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Retevisión exige el pago de 277 llamadas internacionales y a teléfonos móviles por valor de más de 400.000 pesetas a un usuario que había dado de baja su línea telefónica casi dos meses antes de haberse realizado las mismas. Este es uno de los caso