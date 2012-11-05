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Retirada del mercado y cese de comercialización de la crema dermoprotectora Physiogel AI Protect

Como medida de precaución, por posible presencia de nitrosaminas, sustancias no permitidas en la composición de los productos cosméticos.

FACUA.org
España-05/11/2012
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La empresa Stiefel Farma ha comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) la retirada voluntaria y el cese de la comercialización de todos los lotes del cosmético Physiogel AI Protect, crema dermoprotectora  de uso diario, como medida de

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