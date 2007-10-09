Retirado un lote de suero fisiológico en centros sanitarios de once comunidades autónomas
FACUA pide una investigación sobre los procesos de fabricación del laboratorio Fresenius Kabi que aclare la presencia de un mosquito en uno de los frascos de Fisiológico Mein.
FACUA.org
España-09/10/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) informa que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada del mercado de un lote de suero inyectable Fisiológico Mein, de los laboratorios Fresenius Kabi, por posibles irregularidades