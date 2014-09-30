Más noticiasSanidad ha ordenado la prohibición inmediata de la comercialización de ambos productos

Retirados dos complementos alimenticios por no indicar en sus etiquetas el principio activo de la 'Viagra'

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha detectado en sus composiciones la presencia de sildenafilo, sustancia que presenta interacciones con otros medicamentos y está contraindicada en dolencias cardiovasculares y hepáticas.

Europa Press
España-30/09/2014
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los ejemplares de dos complementos alimenticios por incluir en su composición

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