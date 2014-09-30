Retirados dos complementos alimenticios por no indicar en sus etiquetas el principio activo de la 'Viagra'
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha detectado en sus composiciones la presencia de sildenafilo, sustancia que presenta interacciones con otros medicamentos y está contraindicada en dolencias cardiovasculares y hepáticas.
Europa Press
España-30/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los ejemplares de dos complementos alimenticios por incluir en su composición