Retiran del mercado dominicano dentífricos de las marcas Excel y Mr. Cool con una sustancia letal
Las pastas de dientes con dietilenglicol entraron en República Dominicana desde Panamá. La misma sustancia causó unas cien muertes en 2006. También podrían haber sido introducidas en Haití y Nicaragua.
FACUA.org
América-21/05/2007
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Más de 100.000 tubos de dentífrico chino han sido retirados del mercado en República Dominicana por contener una sustancia química potencialmente mortífera.
Inspectores de salud están localizando tubos de las marcas Excel y Mr. Cool para su retira