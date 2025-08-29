Retiran del mercado unos globos de agua reutilizables por riesgo de obstrucción intestinal o perforación al contener imanes pequeños
Las pequeñas piezas se pueden separarse fácilmente del globo y ser ingeridos por los niños. El producto estaba a la venta por internet en plataformas.
FACUA.org
España-29/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado de unos globos de agua reutilizables de la marca Soppycid, vendidos por internet, por riesgo de obstrucción intestinal o perforación al contener imanes pequeños.
La asociación ha tenido conocimiento de la alerta a través de