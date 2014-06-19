Retiran dos lotes de escudella catalana Litoral etiquetada como 'sin gluten' que contiene trigo
El producto no es apto para las personas que padecen intolerancia a este ingrediente.
FACUA.org
España-19/06/2014
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Litoral ha retirado del mercados dos lotes de la especialidad escudella catalana de su gama de platos preparados, mencionados como sin gluten, que contiene trigo. Este ingrediente, que se indica en la etiqueta del artículo, no es apto para las personas que padecen intolerancia al mismo.