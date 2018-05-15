Retiran lotes de las tiras para la determinación de glucosa Accu-chek Aviva y Performa, alerta FACUA
LA Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de un error en ciertos lotes de este producto, fabricado por Roche Diabetes Care, que pueden dar resultados sesgados o errores.
FACUA.org
España-15/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada de ciertos lotes de las tiras reactivas para la determinación de glucosa Accu-chek Aviva y Accu-chek Performa debido a que pueden generar resultados sesgados o errores tras la inserción de las mismas.
La Agencia Espa&n