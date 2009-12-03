Retrasos de más de dos horas en la segunda jornada de huelga de Air Comet
La aerolínea atraviesa graves problemas financieros y adeuda hasta cuatro nóminas a la mayoría de la plantilla.
FACUA.org
España-03/12/2009
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Los seis vuelos programados por Air Comet para este miércoles, segundo día de las cuatro jornadas de huelga convocadas por los trabajadores, que reclaman en algunos casos hasta seis nóminas, sufrieron retrasos de «hasta más de dos horas», según indicaron