Riesgo de accidente: Alertan de un problema con el cableado en coches Jaecoo 7 que provocaría que el paro del motor durante la conducción
El modelo es el e920188581159300 y están afectados los producidos entre el 1 de abril y el 8 de diciembre de 2025.
FACUA.org
Europa-21/04/2026
El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate) ha informado del riesgo de accidente y lesiones por un problema con el cableado de los Jaecoo 7 producidos entre el 1 de abril y el 8 de diciembre de 2025.
En concreto, la informació