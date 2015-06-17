Roban 1.700 kilos de tomates pera no aptos para el consumo en la localidad sevillana de Dos Hermanas
Las hortalizas habían sido tratadas con productos químicos que podrían ser perjudiciales para la salud de las personas en caso de ingestión.
Europa Press
Sevilla-17/06/2015
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La Policía Nacional está investigando un robo producido en una finca de la localidad sevillana de Dos Hermanas en el que se sustrajeron 1.700 kilogramos de tomates pera que habían sido tratados con productos químicos y, por tanto, no son aptos pa