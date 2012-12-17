Rodrigo Rato es uno de los cinco peores directivos del mundo, según 'Bloomberg Business Week'
La investigación que pesa sobre él por presunto fraude, pacto de precios y malversación de fondos "obligan" a incluirlo en la lista, según la revista.
FACUA.org
Internacional-17/12/2012
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Rodrigo Rato es uno de los cinco peores directivos del mundo, según la lista anual que publica la revista estadounidense Bloomberg Business Week.
El ex ministro de Economía con José María Aznar, ex director gerente del