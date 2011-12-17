Ryanair, distinguida en Francia por obligar a las embarazadas españolas a aportar un informe médico en inglés
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FACUA.org
Europa-17/12/2011
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La aerolínea de bajo coste Ryanair ha sido distinguida en Francia por la Academia del Felpudo Inglés (Académie de la Carpette Anglaise) por obligar en España a las viajeras embarazadas a presentar un certificado médico exclusivamente en inglés
La compañía aérea obtuvo este «premi