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Ryanair, distinguida en Francia por obligar a las embarazadas españolas a aportar un informe médico en inglés

La Academia del Felpudo Inglés está integrada por escritores, periodistas y políticos.

FACUA.org
Europa-17/12/2011
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La aerolínea de bajo coste Ryanair ha sido distinguida en Francia por la Academia del Felpudo Inglés (Académie de la Carpette Anglaise) por obligar en España a las viajeras embarazadas a presentar un certificado médico exclusivamente en inglés

La compañía aérea obtuvo este «premi

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