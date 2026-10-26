Sadeco coincide con FACUA Córdoba: el Córdoba CF debe costear las medidas contra las palomas en el Nuevo Arcángel
La empresa municipal confirma por escrito que no ha asumido ni asumirá con fondos públicos los gastos de ejecución, limpieza u obras disuasorias en el estadio y atribuye a la concesionaria las obligaciones de mantenimiento, conservación e higiene.
FACUA.org
Córdoba-26/10/2026
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FACUA Córdoba ha recibido este lunes 26 de octubre la respuesta oficial de la Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) sobre quién debe asumir el coste de las actuaciones para controlar la presencia de palomas en el Estadio Municipal Nuevo Arcángel. El inf