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Salgado reprocha a algunas comunidades que favorezcan el incumplimiento de la Ley del tabaco por establecimientos hosteleros

La ministra destaca en el Congreso el cambio de percepción de la sociedad española sobre el consumo de tabaco.

FACUA.org
España-30/05/2007
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La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, reprochó hoy a algunas comunidades autónomas que planteen dificultades a la aplicación de la Ley del tabaco porque están favoreciendo un clima en el que los establecimientos de restauración y ocio est&aacut

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